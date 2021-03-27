СК возбудил дело о растрате при строительстве ФАП во Владимирской области

ТАСС, 27 марта. Следственные органы во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора государственного предприятия "Облстройзаказчик" Татьяны Потаповой, которая подозревается в растрате в особо крупном размере при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора ГБУ ВО "Облстройзаказчик" Татьяны Потаповой по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, с октября по декабрь 2020 года Потапова заключила со знакомым коммерсантом контракты на проведение кадастровых работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Цена работ по некоторым заключенным договорам оказалась завышена более чем в шесть раз. По версии следствия, стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тыс. рублей, фактическая же стоимость - около 22 тыс. рублей.

"Ущерб, причиненный бюджетному учреждению незаконными действиями Потаповой, составил более 1,3 млн рублей. Вину в совершенном преступлении женщина не признала", - уточняет пресс-служба.

СК также возбудил уголовное дело о пособничестве в растрате в особо крупном размере в отношении контрагента. Сейчас Потапова и предприниматель задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.