Мотодельтаплан разбился в Челябинской области

ТАСС, 27 марта. Крушение мотодельтаплана произошло в Кусинском районе Челябинской области, пилот погиб. Уральское СУ СК на транспорте проводит проверку, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"27 марта в вечернее время в лесном массиве вблизи поселка Магнитка Кусинского района Челябинской области произошло крушение мотодельтаплана, повлекшего гибель пилота. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения летел на мотодельтаплане. Следствие рассматривает версию крушения летательного аппарата - нарушение правил эксплуатации и безопасности полета.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место выехал Златоустовский транспортный прокурор, ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.