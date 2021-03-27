В Татарстане возбудили дело после избиения социальной работницы

ТАСС, 27 марта. Уголовное дело возбуждено после избиения социальной работницы в Татарстане, подозреваемого задержали. Об этом в субботу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по республике.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 22 марта 2021 года в городе Агрыз, неустановленный мужчина совершил наезд на автомобиле на работницу социальной службы, а затем избил ее. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - отметили в следственном управлении.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель. По версии следствия, нетрезвый мужчина потребовал сигарету у социальной работницы, которая обходила пожилых подопечных. После ее отказа, он сел в машину и наехал на женщину, а затем жестоко ее избил. Действия мужчины пресек проезжавший мимо водитель. Он также отвез пострадавшую в районную больницу.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.