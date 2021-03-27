Спасатели начали поиски лыжника, пропавшего в горах под Мурманском

ТАСС, 27 марта. Спасатели начали поиски лыжника, который в составе группы из трех человек совершал лыжный поход в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

"Лыжная группа в составе трех человек предположительно совершала лыжный поход, во время лыжного похода один человек из группы пропал (возможно упал со склона). В 20:15 мск спасатели прибыли на место", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время спасатели проверяют маршрут следования группы и проводят поисково-спасательные работы.

"Два других туриста находятся в безопасности", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Гора Айкуайвенчорр расположена в Хибинах, недалеко от города Кировск. По данным синоптиков, сейчас в районе возвышенности пасмурно, идет ливневый снег, температура воздуха не более двух градусов тепла.