Из-под завалов рухнувшего дома в Каире извлекли тела 18 погибших

КАИР, 27 марта. /ТАСС/. Тела 18 погибших извлечены из-под завалов многоэтажного жилого дома, рухнувшего в субботу в одном из районов Каира. Об этом сообщило издание El Balad.

Трагедия произошла глубокой ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс. Спасатели в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших.

Уже вечером специалисты приступили к осмотру ранее примыкавших к этому дому зданий для выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек.

По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил два этажа. Прокуратура инициировала проверку.

Подобные инциденты - не редкость в Египте, где зачастую здания сооружаются и надстраиваются без санкций властей и вопреки элементарным правилам строительства. Многие дома, возведенные еще в начале прошлого века, давно требуют капитального ремонта, а большинство новых в столице и других городах не отвечает современным техническим стандартам.

По оценкам экспертов, только в одном Каире около 40% жилых построек нигде не зарегистрированы и возведены с нарушениями. Главным образом это касается бедных кварталов.