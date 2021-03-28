{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП в Липецкой области

Еще двое пострадали

ТАСС, 28 марта. Три автомобиля столкнулись на 4-м км трассы Липецк - Чаплыгин в Липецкой области, в результате ДТП три человека погибли, двое получили травмы. Об этом журналистам сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"На 4 км трассы Липецк - Чаплыгин произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной версии, причиной аварии стало лобовое столкновение двух автомобилей марки Kia Rio, где водитель одного из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения. К настоящему моменту известно о трех погибших и двух пострадавших, находившихся в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, один из автомобилей потерял управление и столкнулся с двигающимся по трассе автомобилем ГИБДД. Служебная машина получила механические повреждения. Находящиеся в ней люди не пострадали.

В настоящий момент движение на трассе не затруднено, на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД по региону.

Теги
РоссияЛипецкая область
Пропавшего в горах под Мурманском лыжника нашли мертвым
Ранее сообщалось, что он находился в составе туристической группы
Читать полностью