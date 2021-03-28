Три человека погибли в ДТП в Липецкой области

ТАСС, 28 марта. Три автомобиля столкнулись на 4-м км трассы Липецк - Чаплыгин в Липецкой области, в результате ДТП три человека погибли, двое получили травмы. Об этом журналистам сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"На 4 км трассы Липецк - Чаплыгин произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной версии, причиной аварии стало лобовое столкновение двух автомобилей марки Kia Rio, где водитель одного из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения. К настоящему моменту известно о трех погибших и двух пострадавших, находившихся в транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, один из автомобилей потерял управление и столкнулся с двигающимся по трассе автомобилем ГИБДД. Служебная машина получила механические повреждения. Находящиеся в ней люди не пострадали.

В настоящий момент движение на трассе не затруднено, на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД по региону.