Пропавшего в горах под Мурманском лыжника нашли мертвым

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Лыжник, пропавший ранее в горах под Кировском Мурманской области, обнаружен мертвым. Об этом сообщили ТАСС в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.

"Он погиб. Его нашли, спустили с горы", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что группа в составе трех человек предположительно совершала лыжный поход в районе горы Айкуайвенчорр, во время которого один человек из группы пропал. По данным спасателей, два других туриста находятся в безопасности.

Гора Айкуайвенчорр расположена в Хибинах, недалеко от города Кировск. По данным синоптиков, в районе возвышенности пасмурно, идет ливневый снег, температура воздуха не более двух градусов тепла.

Ранее в горах Мурманской области во время лыжного похода погибла девочка 2008 года рождения, которая входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что тургруппа шла по маршруту под руководством опытного инструктора из Петербурга.