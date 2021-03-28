Число погибших в результате обрушения жилого дома в Каире достигло 22

КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире в субботу достигло 22. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Extra News.

Ранее поступала информация о 18 погибших. Три человека числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Спасти удалось 25 человек.

Трагедия произошла ночью в густонаселенном районе с плотной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке египетской столицы. Спасатели в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших. Вечером специалисты приступили к осмотру ранее примыкавших к рухнувшей 10-этажной высотке зданий для выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек.

По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил шесть этажей. Изначально в возведенном в 2011 году доме было четыре этажа. Как рассказывают очевидцы, несколько дней назад в расположенном на первом этаже магазине хозяин начал реконструкцию, пробив стены и снеся несколько несущих колонн.

Подобные инциденты - не редкость в Египте, где зачастую здания сооружаются и надстраиваются без санкций властей и вопреки элементарным правилам строительства. Многие дома, возведенные еще в начале прошлого века, давно требуют капитального ремонта, а большинство новых строений в столице и других городах не отвечают современным техническим стандартам. По оценкам экспертов, только в одном Каире около 40% жилых построек нигде не зарегистрированы и возведены с нарушениями. В основном это касается бедных кварталов.