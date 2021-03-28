В Приморье легковой автомобиль столкнулся с автобусом с детьми

ТАСС, 28 марта. Автомобиль Toyota Mark X в воскресенье столкнулся с автобусом с детьми в городе Находке Приморского края. Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажира госпитализировали, дети не пострадали, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Предварительно установлено, что на улице Шоссейная в районе дома №115 водитель легкового автомобиля Toyota Mark X, 26-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с пассажирским автобусом. На момент ДТП в салоне находились 45 несовершеннолетних в возрасте 7-16 лет и их сопровождающие. В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил водитель легкового автомобиля. Его пассажир, 23-летний мужчина, госпитализирован с переломом нижних конечностей. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.

Как уточнили в УМВД, автобус ехал из поселка Врангель на соревнования в Находку. Полиция начала проверку по факту ДТП.