В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

ТАСС, 28 марта. Два легковых автомобиля столкнулись на 1-м км автодороги "Обход Верхней Пышмы" в Свердловской области, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Водитель автомобиля ВА3-21099 при выезде со второстепенной дороги на полосу с односторонним движением, повернув направо, не убедился в безопасности своего маневра, столкнулся с автомобилем Kia Seltos, результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавших госпитализировали.

Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, опьянения у водителей не установлено. На месте ДТП проведены процессуальные действия, осуществлены замеры, опрошены очевидцы происшествия, уточнили в ГИБДД.