Источник: экс-адвоката Ефремова Алёшкина предлагают лишить статуса на два года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга рассмотрит в середине апреля предложение о лишении адвокатского статуса экс-защитника осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алёшкина на два года. Об этом ТАСС сообщил источник в адвокатских кругах.

"Заседание совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга состоится в середине апреля, будет рассмотрен вопрос о дисциплинарном наказании Алёшкина в виде лишения адвокатского статуса сроком на два года", - сказал собеседник агентства.

Квалификационная комиссия 25 марта признала нарушения этики и закона об адвокатуре в действиях Алёшкина, после этого дело передано в совет.

По данным источника ТАСС, палата считает нарушением работу Алёшкина в Москве, так как филиал его коллегии должен был быть зарегистрирован в столице. Кроме того, в соглашении с Алешкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма 10 рублей, что палата посчитала сомнительным. Также в жалобах Ефремова указывалось, что адвокат ввел его в заблуждение. Подписывавшая соглашение на защиту ресторатор Татьяна Беркович в своем заявлении в адвокатскую палата (документ имеется в распоряжении ТАСС) просила не наказывать адвоката, пояснив, что соглашение было подтверждено актером, адвокат работал по системе Pro bone (подразумевающей оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе) и не получал гонорар, а указать сумму 10 рублей предложила она сама. Она также отрицала, что адвокат вводил ее в заблуждение, и заявляла, что считает жалобы беспочвенными.

Кодекс профессиональной этики адвоката

Ранее Алёшкин предложил внести поправку в Кодекс профессиональной этики адвоката, чтобы при рассмотрении жалоб на адвоката палаты не могли выходить за пределы этих жалоб по аналогии с уголовным процессом. Он пояснил, что палата усмотрела нарушения уже после предоставления соглашения с Ефремовым по его жалобе. В случае согласия с выводами квалификационной комиссии об имеющихся нарушениях совет примет решение о дисциплинарном наказании адвоката.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по его истечении нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

Жалобы

Алёшкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский и Эльман Пашаев ранее лишились адвокатского статуса.

Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых обвинил Алёшкина в самопиаре и нарушении договоренностей о "тишине в СМИ". Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью его защиты. Также Ефремов написал в жалобе, что Алёшкин, которого наняли без согласия актера, убедил его, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал, не читая. В этой связи Ефремов считает, что договор заключен обманным путем, отзывает свою подпись под ним и просит считать его недействительным.

В свою очередь Алёшкин сообщал ТАСС, что все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым, а право на общение со СМИ было изначально закреплено в соглашении. Он отмечал, что в поданной на него жалобе не упоминаются конкретные публикации, в которых он нарушил договоренность.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября прошлого года. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алёшкина, она заподозрила его в сговоре с представителем потерпевших Александром Добровинским. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алёшкиным и в декабре вновь расторг договор в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами, а также "тишины в СМИ".