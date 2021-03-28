Жители поселка Никель Мурманской области остались без воды и тепла

ТАСС, 28 марта. Водоснабжение и тепло отключено в поселке Никель Мурманской области, под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов. Об этом в воскресенье сообщает ГУ МЧС по региону.

"Старшему оперативному дежурному ГУ МЧС России по Мурманской области от оперативного дежурного ЕДДС Печенгского района поступила информация о том, что в поселке городского типа Никель Печенгского муниципального округа произошло отключение холодного, горячего и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, причиной отключения стало обрушение эстакады на территории плавильного цеха АО "Кольской ГМК" в поселке Никель, по которой проходит водовод, снабжающий поселок водой.

Всего в поселке проживают 11 012 человек, из них 3 670 несовершеннолетних. На месте аварии работает бригада МУП "Сети Никеля" и сотрудники МЧС.