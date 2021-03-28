СК проводит проверку после смерти лыжника в Мурманской области

ТАСС, 28 марта.Следственное управление СК РФ по Мурманской области проводит доследственную проверку после гибели лыжника. Об этом сообщили в ведомстве.

"Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка по факту гибели лыжника. На данный момент установлено, что группа из трех человек из Санкт-Петербурга находилась на необорудованном склоне горы Айкуайвенчорр, погиб один лыжник, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что группа в составе трех человек, предположительно, совершала лыжный поход в районе горы Айкуайвенчорр, во время которого один человек из группы пропал. Позднее он был обнаружен мертвым. Предположительно, лыжник упал со склона.

Гора Айкуайвенчорр расположена в Хибинах, недалеко от города Кировск. По данным синоптиков, в районе возвышенности пасмурно, идет ливневый снег, температура воздуха не более 2градусов тепла.