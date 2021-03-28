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Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве в Индонезии

Руководитель полиции провинции Мердисям сообщил, что в результате взрыва пострадали 14 человек, террорист-смертник умер на месте, еще одного нападавшего задержали
© AP Photo/Masyudi S. Firmansyah

СИНГАПУР, 28 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Индонезии не получало информации о возможных пострадавших россиянах в результате теракта около католической церкви в городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель дипмиссии Денис Тетюшин.

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"Информации не поступало", - уточнил он.

Как рассказал журналистам руководитель полиции провинции Мердисям, в результате взрыва пострадали 14 человек, террорист-смертник умер на месте, еще один нападавший был задержан.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. Полиция устанавливает детали случившегося, отметил Мердисям.

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