Посольство РФ сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве в Индонезии

СИНГАПУР, 28 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Индонезии не получало информации о возможных пострадавших россиянах в результате теракта около католической церкви в городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель дипмиссии Денис Тетюшин.

"Информации не поступало", - уточнил он.

Как рассказал журналистам руководитель полиции провинции Мердисям, в результате взрыва пострадали 14 человек, террорист-смертник умер на месте, еще один нападавший был задержан.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. Полиция устанавливает детали случившегося, отметил Мердисям.