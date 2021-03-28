Прокуратура начала проверку из-за повреждения водовода в Мурманской области

ТАСС, 28 марта. Прокуратура Печенгского района Мурманской области начала проверку из-за повреждения водовода на территории АО "Кольская ГМК", повлекшего отключение теплоснабжения и водоснабжения в поселке Никель. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратурой Печенгского района Мурманской области по указанию и.о. прокурора области Сергея Швецова начата проверка по факту повреждения водовода на территории АО "Кольская ГМК", повлекшего отключение теплоснабжения и водоснабжения в пгт. Никель. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Ход и проведение проверки находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, причиной отключения стало обрушение эстакады на территории плавильного цеха АО "Кольской ГМК" в поселке Никель, по которой проходит водовод, снабжающий поселок водой. Всего в поселке проживают 11 012 человек, из них 3 670 несовершеннолетних.

Восстановлено теплоснабжение, а также в дома поселка поступает холодная вода. Местные власти сообщают, что полностью восстановить водоснабжение удастся в течение дня.

Информация о том, что в поселке городского типа Никель Печенгского муниципального округа произошло отключение холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения, поступила в ГУ МЧС Мурманской области в ночь на 28 марта.