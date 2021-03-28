Конфликт со стрельбой произошел у кафе на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Мужчина в Санкт-Петербурге госпитализирован с огнестрельным ранением после конфликта у кафе в Шушарах. Сотрудники полиции разыскивают участников инцидента, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"26 марта около 21:30 мск в дежурную часть ГУ МВД через "02" поступило сообщение о том, что в поселке Шушары у кафе на улице Поселковой происходит стрельба. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что около 20:20 мск <…> произошла драка между посетителями заведения, которые разошлись до прибытия наряда", - говорится в сообщении.

Ночью 27 марта в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что 26 марта в 23:35 мск с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился гражданин 1991 года рождения, проживающий во Всеволожском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Полицией приняты меры к розыску и задержанию других участников инцидента", - отметили в управлении.