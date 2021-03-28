Жителя Солнечногорска арестовали за убийство 15-летнего школьника

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Суд арестовал жителя Солнечногорска по обвинению в жестоком убийстве 15-летнего школьника. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, мужчина нанес подростку 38 ножевых ранений.

"Следователем следственного отдела по Солнечногорску 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 25 марта школьник, проживающий в Зеленограде, после занятий поехал гулять в Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который под предлогом совместного времяпрепровождения предложил пойти к нему в квартиру. В какой-то момент мужчина решил убить подростка и нанес ему около 38 ножевых ранений.

После убийства обвиняемый попытался скрыться, уехав на дачу во Владимирскую область, где 26 марта был задержан. Мужчина ранее был неоднократно судим. С его участием следователем и криминалистом проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. Назначено проведение судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической экспертиз.