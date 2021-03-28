Уголовные дела возбудили на главу финансовой пирамиды за убытки клиентам в 700 млн рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Полиция во Владимирской области возбудила уголовные дела в отношении бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива, который действовал по принципам финансовой пирамиды и причинил более 700 млн рублей убытков своим клиентам. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы. Мужчина, ранее занимавший пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. <…> Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1 600 граждан, многие из которых пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей", - сказала Волк, добавив, что организация представляла из себя финансовую пирамиду.

Клиентам предлагали вложить деньги в пирамиду и в короткие сроки получить большие доходы от вклада. Несколько лет проценты выплачивались, это привлекало новых вкладчиков. Бухгалтерская экспертиза подтвердила, что выплаты по вкладам были в основном за счет притока новых вкладчиков.

В 2019 году кооператив лишился лицензии, и деньги пайщикам не вернули. Следствие считает, что деньги были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом вопреки заверениям сотрудников организации вклады застрахованы не были.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Также он проходит подозреваемым в делах об отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.