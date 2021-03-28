В Петербурге очевидцы вытащили провалившегося под лед на Неве ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Очевидцы вытащили ребенка, провалившегося под лед на Неве в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

"28 марта в 14:59 мск, Санкт-Петербург, Колпинский район, Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, у дома 177 - выезд подразделений по сообщению о провале ребенка под лед в Неве. До прибытия подразделений ребенок был извлечен из воды очевидцами", - говорится в сообщении управления.

На месте происшествия находятся подразделения федеральной противопожарной службы, МВД. Ожидается бригада скорой помощи для осмотра ребенка.

В субботу вечером в МЧС сообщали о поступлении 11 заявок о нахождении людей на льду рек и водоемов города. В управлении пояснили, что это не только рыбаки, но и просто любители прогулок по льду. Спасательные подразделения реагировали на все заявки. В общей сложности им удалось убедить более 150 человек покинуть лед.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в воскресенье воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до 13 градусов. Спасатели призвали жителей города не рисковать жизнью и не выходить на смертельно опасное сейчас ледовое покрытие водоемов.