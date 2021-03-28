Сельская библиотека полностью сгорела при пожаре во Владимирской области

ТАСС, 28 марта. Здание деревянной библиотеки площадью 150 кв. м полностью сгорело при пожаре в поселке Бурино в Вязниковском районе. На момент возгорания в помещении никого не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"В 13:05 мск в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в сельской деревянной библиотеке по адресу: Вязниковский район, поселок Бурино, дом 56. Здание сгорело полностью", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на момент возникновения пожара библиотека была закрыта, работников и посетителей в ней не было. "Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, но, к сожалению, огонь быстро распространился по деревянному зданию пятой (самой низкой) степени огнестойкости", - добавили в сообщении. На данный момент пожар ликвидирован на площади 150 кв. м.

"Власти муниципалитета в ближайшее время займутся подбором помещения для библиотеки, будет объявлена акция по сбору книг для учреждения", - сообщила ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.