Число жертв обрушения жилого дома в Каире возросло до 25

КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Жертвами обрушения многоэтажного жилого дома в Каире в субботу стали 25 человек. Такие окончательные данные, как передает телеканал Sky News Arabia, обнародовали в воскресенье Силы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям Египта после обнаружения под завалами тел трех жильцов, числившихся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 22 жертвах, трое числились пропавшими без вести. Еще 25 человек пострадали.

Трагедия произошла ночью в густонаселенном районе с плотной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира. Спасатели в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших. Вечером специалисты приступили к осмотру зданий, ранее примыкавших к рухнувшему десятиэтажному дому, для выявления возможной угрозы конструкциям. Расчистка всех конструкций может занять еще несколько дней.

Изначально в возведенном в 2011 году доме было четыре этажа. По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил еще шесть. Как рассказывают очевидцы, несколько дней назад в расположенном на первом этаже магазине хозяин начал реконструкцию, пробив стены и снеся несколько несущих опор. По словам жильцов, в подвальном помещении несколько лет скапливалась вода от холодильной установки промышленного образца, что также могло отразиться на прочности конструкций.

Обрушение зданий - не редкость в Египте, где зачастую постройки сооружаются и надстраиваются без санкций властей и вопреки элементарной технике безопасности. Многие дома, возведенные еще в начале прошлого века, давно требуют капитального ремонта, а большинство новых строений в столице и других городах не отвечают современным техническим стандартам. По оценкам экспертов, только в одном Каире около 40% жилых построек не зарегистрированы и возведены с нарушениями. В основном это касается бедных кварталов.