Из мозамбикского города Палма эвакуировали 1,8 тыс. человек

ПРЕТОРИЯ, 28 марта. /ТАСС/. Судно с 1 800 человек на борту прибыло в воскресенье из захваченного исламистами города-порта Палма на севере Мозамбика в расположенный в 245 км южнее город Пемба, административный центр провинции Кабу-Делгаду. Об этом сообщила немецкая радиостанция Deutsche Welle.

Среди эвакуируемых более 1 тыс. рабочих и специалистов со строящегося в 10 км от Палмы французской энергетической группой Total комплекса по переработке и сжижению газа, отмечает она. Руководство Total объявило, что временно приостанавливает все работы на данном объекте и вывозит свой персонал в более безопасное место.

Город Палма был атакован и захвачен 24 марта боевиками из исламистских террористических группировок. Хорошо вооруженные исламисты напали на армейские казармы и правительственные здания. Со стороны регулярных частей есть серьезные потери, отмечает южноафриканская газета Sunday Times. По ее словам, в последующие дни исламисты убили в Палме множество людей. "Весь городской пляж усеян трупами погибших", - заявил газете очевидец событий. Власти Мозамбика признали, что город сейчас контролируется исламистами.

Группа иностранных специалистов предприняла 26 марта попытку вырваться из захваченного боевиками города. Однако колонна из 17 автомобилей попала в засаду и лишь семь машин добрались до полуострова Афунжи, где их ждало судно. Точной информации о судьбе находившихся в колонне специалистов, которые не смогли прибыть в Афунжи, пока не поступала. Однако южноафриканская радиостанция SABC передала о семи погибших, включая гражданина ЮАР, а также о пропавших без вести. Ранение получил также гражданин Португалии.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса созвал в минувшую субботу срочное заседание руководства министерства обороны для анализа создавшейся на севере Мозамбика ситуации. Местный новостной портал News24 передал, что ЮАР изучает возможность направить в район Палмы подразделения спецназа для недопущения дальнейшего ухудшения там ситуации. В Палме и прилегающих к городу районах проживают до 50 тыс. человек. На севере Мозамбика, в первую очередь в провинции Кабу-Делгаду с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ").