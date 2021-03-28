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Самолет из Москвы с неисправными закрылками благополучно сел в Краснодаре

Пострадавших нет
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Самолет Boeing-737, ранее объявивший об аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Самолет приземлился, посадка [прошла] благополучно в 18:19", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Также в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что в данный момент ведомство выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что Boeing-737, следующий из Москвы в Краснодар, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения из-за рассогласования механизации закрылков.

В новость были внесены изменения (18:49 мск) - добавлен комментарий пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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