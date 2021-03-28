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В Москве прокуратура проводит проверку после травмирования ребенка на тренировке

Девятилетний мальчик с телесными повреждениями поступил в одну из столичных больниц

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика в ходе конфликта в спортивной секции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы организовала проверку инцидента с несовершеннолетними на северо-востоке столицы. По предварительной информации, 28 марта девятилетний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые он получил во время конфликта, возникшего при посещении спортивной секции, расположенной на ул. Яблочкова", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

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