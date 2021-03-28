В МВД назвали причину ЧП в жилом доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Причиной ЧП в жилом доме в Екатеринбурге стало возгорание паров легковоспламеняющейся жидкости, а не бытового газа. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа.

"В квартире на улице Орловской находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости. Он госпитализирован с 40% ожогов. МВД опровергает взрыв [бытового] газа", - сказал он.

По его словам, других пострадавших нет. "Разрушений в доме нет, несущие конструкции также не пострадали. Площадь пожара составила 1 кв. м. Сотрудники отдела полиции номер 15 по Екатеринбургу работают на месте", - добавил Горелых.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области уточнили, что из дома были эвакуированы 19 человек, из них четверо детей.

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