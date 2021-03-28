Пожарные в Новгородской области спасли двух взрослых и ребенка, провалившихся под лед

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Пожарные из поселка Любытино Новгородской области спасли двух взрослых и ребенка, провалившихся под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области в воскресенье.

"Сегодня в 15:19 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на акватории реки Мста в населенном пункте Любытино под лед провалились люди, двое взрослых и один ребенок девяти лет. На место незамедлительно выехали пожарные из 20-й пожарной части. На момент прибытия оказалось, что люди находятся в воде в 10 м от берега, держатся за льдину", - говорится в сообщении.

Уже через несколько минут все трое были спасены и доставлены на берег. Как оказалось, на лед они вышли для ловли рыбы, но лед в этом месте был слишком тонкий. По данным МЧС, никто не пострадал.

По данным гидрометцентра в Новгородской области в воскресенье 28 марта переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха днем от +8 до +13 градусов.