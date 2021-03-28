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Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима в Свердловской области

По словам начальника пресс-службы ГУ ФСИН по региону, несколько человек нанесли себе лезвиями незначительные порезы

ТАСС, 28 марта. Несколько заключенных колонии строгого режима в Каменске-Уральском Свердловской области нанесли себе порезы, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

"Такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов. Люди, которые привыкли манипулировать другими людьми, хотели получить определенные преференции и нанесли себе лезвиями незначительные порезы, несколько человек", - сказал он.

Левченко добавил, что будет проведена проверка. "Если будут обнаружены попытки сговора, к ним будет применяться дисциплинарное воздействие вплоть до уголовного", - добавил он.

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