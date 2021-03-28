В Волгограде в арендованной квартире погиб подросток

ВОЛГОГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели семнадцатилетнего подростка, тело которого обнаружено в арендованной квартире в Волгограде, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Утром 28 марта в арендованной подростками квартире одного из домов по улице Гагарина центрального района Волгограда обнаружено тело 17-летнего подростка. По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьник в компании своих товарищей накануне вечером и ночью совместно проводили время в квартире, арендованной на сутки. После непродолжительного сна подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Находившиеся в жилище товарищи сообщили о случившемся родителям и вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшим медикам спасти несовершеннолетнего не удалось. Несмотря на оказанную медпомощь, подросток умер на месте, уточнили в пресс-службе.

"Причина смерти подростка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе ведомства.