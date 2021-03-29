СМИ: при взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

ТАСС, 29 марта. Не менее четырех человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтяной компании Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява). Об этом сообщил портал Kompas.

По его данным, раненые получили ожоги при пожаре, который начался после взрыва.

Ранее газета Respublika сообщала, что причиной происшествия мог стать удар молнии. Власти эвакуировали жителей близлежащих районов. Радиостанция Elshinta информировала, что пожару предшествовал взрыв.

Как отмечает Respublika, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.