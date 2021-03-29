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Депутат законодательного собрания Приморья пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, Юлия Толмачева оформила в собственность земельные участки по льготной цене

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата законодательного собрания Приморья Юлии Толмачевой. Как сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства, Толмачева обвиняется в мошенничестве с земельными участками.

"По версии следствия, в период с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка. Для реализации задуманного в отношении части участков должностным лицам департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставлены документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости. Остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти документы позволили приобрести в собственность землю по льготной цене. Ущерб составил свыше 17 млн рублей. Один участок Толмачева оформила на себя, остальные - на родственников и знакомых.

Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу, предусмотренному частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ходе расследования ущерб был полностью возмещен.

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