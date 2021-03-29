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Блокировка Суэцкого канала
Обновлено 

Bloomberg: контейнеровоз Ever Given сняли с мели

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по Суэцкому каналу
© Suez Canal Authority via AP

ТАСС, 29 марта. Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

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Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна. "Это хорошая новость, - сказал Рабиа. - Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места".

Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

В новость были внесены изменения (07:22 мск) - добавлены подробности.

 

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