Южную Корею охватила мощная пылевая буря, пришедшая из Китая

СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Мощная пылевая буря, источником который являются пустыни на севере Китая и в Монголии, накрыла 29 марта всю территорию Республики Корея. Как сообщила в понедельник национальная метеорологическая администрация, плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM.10) возросла до крайне опасного уровня в столичном регионе и других районах страны.

Утором среднечасовая концентрация PM.10 составила 1 115 мкг на куб. м в городе Тэгу, 842 - в Кванджу, 508 - в Сеуле, 749 - в Тэджоне. Концентрация PM.10 от 31 до 80 мкг на куб. м классифицируется в Южной Корее как "нормальная", от 81 до 150 - "опасная", более 151 - "крайне опасная".

По прогнозу синоптиков, значение PM.10 останется на высшем уровне по всей стране до конца суток 29 марта, а на "опасном" - до 31 марта. Власти призвали граждан с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детей без крайней необходимости не выходить на улицу. Предупреждение о пыльной буре действует для всех регионов страны, кроме южного острова Чеджудо.

По данным центра качества атмосферного воздуха, концентрация мелкодисперсных частиц пыли диаметром менее 2,5 микрометра (PM 2.5) также выросла повысилась во всех частях страны, включая Сеул. Этот показатель составляет 169 мкг на куб. м в Тэгу, 134 - в провинции Кёнсан-Пукто, 130 - в Кванджу, 126 - в провинции Кёнсан-Намдо, 124 - в провинции Чолла-Пукто.

Уровень PM 2.5 выше 75 мкг на куб. м классифицируется крайне опасный. Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать уровень PM 2.5 ниже 25 мкг на куб. м.