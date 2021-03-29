Супруги арестованы в Подмосковье за организацию убийства, совершенного 17 лет назад

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Супружеская пара арестована в Подмосковье за организацию убийства знакомой и убийство ее мужа из ревности, которое было совершено 17 лет назад. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение супружеской паре. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации убийства группой лиц и убийстве с целью сокрытия другого преступления, а также в умышленном уничтожении имущества. Данные преступления совершенны обвиняемыми более 17 лет назад", - сообщила Врадий, добавив, что обвиняемые арестованы.

По данным следствия, в августе 2004 года супруги решили совершить убийство знакомой на почве ревности и привлекли к этому своих работников, приготовив в качестве орудия преступления нож. Женщине назначили встречу, на которую она пришла вместе с мужем. Таким образом, было совершено сначала убийство женщины, тело которой с ножевым ранением было сброшено в реку в деревне Афинеево, а затем был убит и ее супруг в деревне Апрелевка и тело также сброшено в реку. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, с целью сокрытия следов преступлений, обвиняемые перегнали машину убитого в деревню Большое Покровское и подожгли ее.

По словам Врадий, задержать удалось только одного из исполнителей, он уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы. Организаторы и один из исполнителей скрылись, но были объявлены в федеральный розыск. Следователям совместно с сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение супружеской пары, которая находилась в розыске. Удалось установить, что все эти годы обвиняемые жили с измененными паспортными данными, которые они поменяли как себе, так и своим детям, изменив даже возраст. Документы они получили в одном из зарубежных государств, сообщила Волк.

"Затем в 2012 году пара повторно получила российское гражданство уже по новым документам", - добавила представитель МВД. Проживали они в различных регионах, однако задержаны были на территории Московского региона. Проведено опознание задержанных с одним из их соучастников. Еще один исполнитель убийства находится в федеральном розыске.