Источник: навигацию по Суэцкому каналу возобновят после отправки Ever Given на техосмотр

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Навигация по Суэцкому каналу возобновится после отправки на техосмотр снятого с мели контейнеровоза Ever Given, который стоит вдоль берега. Как пояснил в понедельник ТАСС источник в кризисном штабе этой водной магистрали Египта, это произойдет около полудня, когда начнется прилив.

"В 11:30 (12:30 мск) начинается прилив, уровень воды поднимется примерно на два метра, - сказал собеседник агентства. - Сейчас контейнеровоз стоит вдоль берега под небольшим углом. С приливом мы попытаемся оттащить его к середине русла и отправить на техосмотр к озерам севернее по каналу. После этого возобновится навигация".

Как пояснил источник, этого сценария будут придерживаться специалисты, однако что будет происходить в реальности и сколько времени это все займет, сказать сложно.