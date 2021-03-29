{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Блокировка Суэцкого канала
Обновлено 

Источник: навигацию по Суэцкому каналу возобновят после отправки Ever Given на техосмотр

В кризисном штабе водной магистрали уточнили, что это произойдет около полудня, когда начнется прилив

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Навигация по Суэцкому каналу возобновится после отправки на техосмотр снятого с мели контейнеровоза Ever Given, который стоит вдоль берега. Как пояснил в понедельник ТАСС источник в кризисном штабе этой водной магистрали Египта, это произойдет около полудня, когда начнется прилив.

На эту тему
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"В 11:30 (12:30 мск) начинается прилив, уровень воды поднимется примерно на два метра, - сказал собеседник агентства. - Сейчас контейнеровоз стоит вдоль берега под небольшим углом. С приливом мы попытаемся оттащить его к середине русла и отправить на техосмотр к озерам севернее по каналу. После этого возобновится навигация".

Как пояснил источник, этого сценария будут придерживаться специалисты, однако что будет происходить в реальности и сколько времени это все займет, сказать сложно.

Теги
ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
Супруги арестованы в Подмосковье за организацию убийства, совершенного 17 лет назад
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, все эти годы обвиняемые жили с измененными паспортными данными, которые они получили в одном из зарубежных государств
Читать полностью