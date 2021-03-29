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ФСБ задержала группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ

У членов группировки изъяли свыше 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, а также деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму более 3 млн рублей
' ЦОС ФСБ'

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений", - сообщили в ФСБ.

В ходе обысков у задержанных изъяли более 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 млн рублей. Кроме того, у них обнаружили клиентскую базу иностранцев, которые намеревались приобрести подложные документы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

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