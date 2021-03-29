Суд 2 апреля начнет рассматривать дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 2 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке. Согласно данным базы суда, дело будет рассматривать судья Екатерина Пахомова.

"Назначено судебное заседание на 13:00 2 апреля", - отмечается в базе суда.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. Виновником аварии считается водитель Infiniti - 26-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода.

Гулиев признал вину в совершении ДТП, опровергнув употребление наркотиков. Он был ранее судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.