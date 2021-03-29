В Люберцах "заминировали" центр занятости и Таможенную академию

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестный "заминировал" центр занятости, центр судебных приставов и соцзащиты, БТИ и Таможенную академию в Люберцах. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее специалисты начали проверку всех школ и детских садов после сообщения с угрозой взрыва. Данных об эвакуации не поступало. "Продолжают поступать сведения о том, что в Люберцах "заминированы" объекты. В данный момент поступила дополнительная информация о минировании центра занятости, центра судебных приставов, социальной защиты, БТИ, Таможенной академии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место также направлены специалисты, проводится проверка.

Анонимные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах с начала года поступают не первый раз. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.