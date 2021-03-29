Суд арестовал фигурантов дела о растрате средств на ФАПы во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 29 марта. /ТАСС/. Суд во Владимире принял решение поместить под стражу экс-директора госпредприятия Владимирской области "Облстройзаказчик" Татьяну Потапову, подозреваемую в растрате средств на строительство ФАПов по нацпроекту "Здравоохранение", и ее пособника. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, Потапова, заключавшая договоры на проведение кадастровых работ по завышенной более чем в шесть раз стоимости, нанесла ущерб бюджету на сумму более 1,3 млн рублей.

"По ходатайству следователя СК России экс-директору ГБУ ВО "Облстройзаказчик" Татьяне Потаповой и ее пособнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СК, с октября по декабрь 2020 года Потапова заключила со знакомым коммерсантом контракты на проведение кадастровых работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Цена работ по некоторым заключенным договорам оказалась завышена более чем в шесть раз. По версии следствия, стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тыс. рублей, фактическая же стоимость - около 22 тыс. рублей. Вину в совершенном преступлении женщина не признала.

Потапова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"), а ее пособник - в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате в особо крупном размере).