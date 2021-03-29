В Египте заявили, что навигацию на Суэцком канале полностью восстановят через три дня

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Навигация на Суэцком канале будет возобновлена полностью через три с половиной дня. Уверенность в этом выразил в понедельник глава управления водной артерии Египта Усама Рабиа после того, как в утренние часы удалось стащить с мели застрявший контейнеровоз Ever Given, передает телеканал Sada El balad .

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Нам удалось справиться с кризисом и не прибегать к крайнему сценарию разгрузки судна, - сказал он. - После того, как контейнеровоз будет полностью перемещен [к озерам севернее по каналу на техосмотр], навигационное движение будет восстановлено".

"Мы продолжим работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору", - отметил он, добавив, что на это понадобится порядка трех с половиной дней.

Застрявший шесть дней назад поперек Суэцкого канала контейнеровоз удалось стащить в понедельник рано утром с мели и вывести на фарватер в сторону севера. С помощью 17 буксиров судно было сдвинуто с места, где он сел носом на мель.

Успеху операции содействовал спровоцированный приливом подъем на один метр уровня воды в канале. Существенную помощь оказал мощный буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн, пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером.

К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 судов.