В Люберцах проверяют все магазины "Магнит", Росавиацию, Ространснадзор из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют в Люберцах все магазины сети "Магнит", здания и прилегающую территорию Росавиации, Ространснадзора и управления опеки и попечительства после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе "минирования" всех магазинов "Магнит" на территории городского округа Люберцы, а также угрозе взрыва Росавиации, Ространснадзора, расположенных на Октябрьском проспекте, дом 15 и управления опеки и попечительства по улице Волковская, дом 51. На месте специалисты, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в Люберцах проверяют все школы, детские сады, центр занятости, центр судебных приставов, социальной защиты, БТИ, Таможенную академию после сообщения с угрозой взрыва.

Анонимные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах с начала года поступают не первый раз. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Ни одно из сообщений не подтвердилось.