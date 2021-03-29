В Череповце осудили двух приезжих из Петрозаводска за подрыв банкоматов

ВОЛОГДА, 29 марта. /ТАСС/. Череповецкий городской суд вынес приговор двум жителям Петрозаводска, 37-летнему Евгению Канюкову и 39-летнему Даниле Булдакову, за серию подрывов банкоматов в Вологодской области в 2019 году. Канюкова приговорили к семи годам колонии общего режима, Булдакова - к пяти, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор в отношении 37-летнего Евгения Канюкова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка взрывчатых устройств", 2 эпизода), ст. 158, 167 УК РФ ("Кража", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" несколько эпизодов) и 39-летнего Данила Булдакова (по этим же статьям)", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в апреле 2019 года один из злоумышленников, который впоследствии погиб от подрыва банкомата (уголовное дело в отношении него прекращено) предложил Канюкову похитить деньги из банкоматов Сбербанка в Костроме, Вологде и Череповце, Канюков согласился. В августе 2019 года инициатор краж привлек Булдакова. Соучастники договорились, что разрушат металлические сейфовые части банкоматов с помощью самодельного взрывного устройства, которое изготовит инициатор краж.

В конце апреля 2019 Канюков с подельником перевезли из Петрозаводска в Кострому взрывное устройство, а затем перенесли его к банкомату Сбербанка, установили и произвели его подрыв, повредив здание и находившееся в офисе имущество. Из банкомата они похитили 89 600 рублей и скрылись. В июне того же года подельники пытались подорвать банкомат Сбербанка в Вологде, однако взрывное устройство не сработало и вскрыть банкомат злоумышленникам не удалось.

В августе 2019 года они совершили неудачную попытку подрыва банкомата в Череповце, в октябре они снова договорились похитить деньги из того же банкомата и запланировали выезд на 7 октября. Однако 5 октября Канюкова задержали за административное правонарушение и поместили в специальный приемник УМВД РФ по Петрозаводску, поэтому продолжить свои преступные действия он не смог. Под утро 8 октября Булдаков с подельником приехали к банкомату в Череповце. Булдаков остался вблизи офиса для наблюдения за обстановкой. Его подельник зашел в офис, где во время установки взрывного устройства погиб от взрыва. Булдаков скрылся.

В пользу Сбербанка в счет возмещения материального ущерба с Канюкова взыскано 1,55 млн рублей, с Булдакова - 2,975 млн рублей, а также еще 17,9 тыс. рублей солидарно с обоих.