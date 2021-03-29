Посольство РФ в Мозамбике не получало сведений о пострадавших россиянах при атаке в Палме

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Мозамбика не сообщали о наличии россиян среди пострадавших при атаке боевиков на город Палме на севере страны. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве России в Мозамбике.

"В связи с нападением группы террористов на город Палма в северной провинции Кабу Делгаду можем сообщить, что о наличии российских граждан среди пострадавших местные правоохранительные органы, контролирующие обстановку, посольству не сообщали. Проживающие в Мозамбике соотечественники за помощью не обращались. Российская диаспора сконцентрирована в южных и центральных регионах страны, вдали от очага напряженности", - информировали в диппредставительстве.

Посольство работает в штатном режиме.

В диппредставительстве отметили, что в целом ситуация в этой стране стабильная. "Определенная активность религиозных экстремистов в провинции Кабу Делгаду, наблюдающаяся с 2017 года, находит адекватный ответ местных органов безопасности. Нападение на город Палму является одной из немногих за последние месяцы вылазок террористов, - информировали в посольстве. - По официальным данным, вооруженные силы и полиция Мозамбика завершают операцию по восстановлению порядка в этом городе и вокруг него".

В воскресенье представитель Министерства обороны Мозамбика Омар Саранга сообщил о десятках погибших в результате нападения террористов на город Палма.

На севере Мозамбика, в первую очередь в Кабу-Делгаду, с 2017 года орудуют радикальная группировка "Аш-Шабаб" и ячейка террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Они поставили цель создать в этой части страны находящееся под их контролем псевдогосударственное образование, живущее по законам шариата.