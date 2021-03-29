В ОНК заявили, что Шпигеля пока не перевели в больницу из ИВС на Петровке

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бизнесмена Бориса Шпигеля еще не перевели из изолятора временного содержания на Петровке в больницу СИЗО "Матросская Тишина", несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, сообщила ТАСС член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

"Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке. У него есть ряд жалоб на состояние здоровья: на проблемы с дыханием, со сном, на некоторые другие. Согласно установленному порядку, его могут держать в ИВС до 10 суток после решения суда об аресте. Все это время ему вызывают скорую в тех случаях, когда о такой необходимости заявляет врач ИВС", - сказала она.

Ранее другой член ОНК Александр Хуруджи сообщил ТАСС, что у Шпигеля есть заболевания, которые препятствуют его содержанию под стражей.

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых обвиняемых - Бориса Шпигеля, его жену Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). 23 марта президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.