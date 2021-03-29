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Сошедшая в Дагестане лавина повредила одну из старейших мечетей на Северном Кавказе

На стенах здания появились трещины

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Одно из старейших религиозных учреждений на Северном Кавказе оказалось повреждено в результате схода лавины в дагестанском селе Цахур. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава села Вагиф Алиев.

"На сегодня поврежден только один дом и старейшая мечеть-медресе, основанное [приблизительно] в 1075 году, тут появились небольшие трещины на стенах. Если бы не стоящая спецтехника в районе мечети, то стена бы обрушилась. Поэтому, если не предпринять дополнительные меры, то при повторном сходе лавины в этом же направлении будут серьезные последствия. В опасности мечеть и более 10 домов", - сказал Алиев.

По его словам, погибших и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС в населенном пункте Цахур Рутульского района Дагестана помогают местным жителям откапывать дома и спасать животных после схода лавины. Разрушений нет, высота снежного покрова на месте происшествия составляет более 15 метров.

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