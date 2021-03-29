Украинец Василенко планировал передать комплектующие к С-300 "Укроборонпрому"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бывший украинский футболист Василий Василенко, осужденный в РФ на 12 лет колонии за шпионаж, планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну "Укроборонпром". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС)ФСБ.

"Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром", - подчеркнули в ЦОС.

В ФСБ отметили, что в ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства его виновности в совершении шпионажа.

Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. 29 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор. Таким образом, судебное решение вступило в силу.

Василенко с 1992 по 2001 год играл в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Он родился в 1967 году, является гражданином Украины.