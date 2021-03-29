В Москве по делу о крупной взятке арестовали двух специалистов Минпромторга

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, им предъявлено обвинение в получении взятки.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Бандуров Андрей Александрович, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Гериев Сослан Валерьевич. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), - рассказал собеседник агентства. - Обвиняемые арестованы на два месяца". Источник не уточнил деталей уголовного дела, которое расследуется в отношении чиновников. В Хамовническом суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая, а избранная им мера пресечения пока не обжалована.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, противоправные действия были пресечены сотрудниками управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии министерства. "Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона", - отметили в ведомстве.

Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Официальными комментариями Следственного комитета РФ ТАСС пока не располагает.