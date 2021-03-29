СК завершил расследование дела двух участников незаконной акции в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников несогласованной акции в центре Москвы, применивших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщила в понедельник представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины и 35-летней женщины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала она.

23 января участники несогласованной акции вблизи Пушкинской площади по очереди ударили несколько раз сотрудника полиции. Во время следствия они признали свою вину и раскаялись.