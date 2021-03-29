{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Курской области арестовали врача за убийство медсестры

Он будет находиться под стражей два месяца

КУРСК, 29 марта. /ТАСС/. Фатежский районный суд в Курской области поместил под арест на два месяца анестезиолога-реаниматолога, обвиняемого в убийстве 21-летней медсестры районной больницы, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу врачу анестезиологу-реаниматологу ОБУЗ "Фатежская ЦРБ", который обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, врач и медсестра работали в Фатежской центральной районной больнице. В ночь с 26 на 27 марта на рабочем месте на почве внезапно возникших неприязненных отношений врач избил медсестру, а потом задушил ее. Как отметили в пресс-службе суда, обвиняемый в ходе заседания свою вину признал.

Теги
РоссияКурская область
Авиационные вышки "заминировали" в аэропортах Домодедово и Шереметьево
На место направлены специалисты для проверки информации
Читать полностью