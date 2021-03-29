В Курской области арестовали врача за убийство медсестры

КУРСК, 29 марта. /ТАСС/. Фатежский районный суд в Курской области поместил под арест на два месяца анестезиолога-реаниматолога, обвиняемого в убийстве 21-летней медсестры районной больницы, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу врачу анестезиологу-реаниматологу ОБУЗ "Фатежская ЦРБ", который обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, врач и медсестра работали в Фатежской центральной районной больнице. В ночь с 26 на 27 марта на рабочем месте на почве внезапно возникших неприязненных отношений врач избил медсестру, а потом задушил ее. Как отметили в пресс-службе суда, обвиняемый в ходе заседания свою вину признал.