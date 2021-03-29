Обвинение завершило предоставление доказательств по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Гособвинение завершило предоставление доказательств по делу о стрельбе в башне "Око" комплекса "Москва-Сити" в ноябре 2017 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда, рассматривающего это дело, Лела Кокая.

"В ходе сегодняшнего заседания был допрошен эксперт, и стадия рассмотрения доказательств обвинения была завершена. Теперь со следующего заседания начнется стадия доказательств защиты", - сказала она. Ранее были допрошены свидетели обвинения, в том числе певец Валерий Меладзе и бизнесмен Дмитрий Павлов. Буре и Меладзе были в числе гостей, приглашенных на день рождения к бизнесмену Дмитрию Павлову в день, когда произошла перестрелка в башне "Око".

В перестрелке участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Два участника событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов - обвиняются в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.

Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу. По делу экс-следователя проходит и бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский. Он объявлен в розыск.