СМИ: в Мексике семь человек погибли в ДТП с автобусом

МЕХИКО, 29 марта. /ТАСС/. Рейсовый автобус разбился в понедельник в муниципалитете Акамбай на северо-западе штата Мехико. В автокатастрофе погибли по меньшей мере семь человек, еще более 30 получили травмы, сообщила на своем сайте газета Milenio.

На место происшествия прибыли спасатели, несколько бригад скорой помощи, а также сотрудники Красного Креста. По данным газеты, из общего числа пострадавших только пятерым потребовалась госпитализация.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство съехало с трассы и врезалось в склон холма.